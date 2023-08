C’est ce qu’on appelle une reprise de volée.

Alors que Luis Rubiales s’est excusé ce vendredi tout en refusant de démissionner, les joueuses de la sélection espagnole ont réagi dans un communiqué, publié par FUTPRO, pour « exprimer leur ferme et retentissante condamnation des comportements qui ont porté atteinte à la dignité de la femme ». Dans leur viseur, l’attitude du président de la Fédé espagnole évidemment, et Jenni Hermo donne, au passage, sa version des faits : « Je tiens à préciser que, comme on peut le voir sur les images, à aucun moment je n’ai consenti au baiser qu’il m’a donné et, bien sûr, en aucun cas je n’ai cherché à l’embrasser. […] Je ne tolère pas que ma parole soit remise en question, et encore moins qu’on invente des mots que je n’ai pas prononcés. »

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres. El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

Elle confirme au passage que sa Fédé s’était bien permis de parler à sa place dans un précédent communiqué. « Les joueuses de l’équipe nationale espagnole de football, championnes du monde en titre, attendent des réponses fortes de la part des autorités publiques afin que de tels actes ne restent pas impunis, poursuivent ensuite les membres de la Roja. Après tout ce qui s’est passé lors de la cérémonie de remise des médailles de la Coupe du monde de football féminin, nous tenons à préciser que toutes les joueuses qui ont signé ce document ne reviendront pas en équipe nationale si les dirigeants actuels continuent d’être à la tête de l’équipe nationale. » À noter qu’en plus des 23 joueuses sélectionnées pour le Mondial, 58 autres joueuses, dont Marta Torrejón ou Mapi León, ont également signé ce communiqué.

