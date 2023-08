Pression sur Hermoso, fausses déclarations : les méthodes de Rubiales pour se faire réhabiliter

Plus on avance, plus l’affaire devient glauque.

Dimanche, après la finale du Mondial qui a sacré l’Espagne, le président de la RFEF Luis Rubiales a contraint la joueuse Jenni Hermoso a un baiser non consenti, ce qui a rapidement provoqué un tollé, d’autant que la joueuse a fait part de son mécontentement quelques instants plus tard dans un live Instagram (« Je n’ai pas aimé, mais qu’est-ce que je dois faire ? »). Le lendemain, Rubiales a d’abord envoyé bouler la polémique avec beaucoup d’arrogance et des insultes envers ses détracteurs, avant de finalement s’excuser dans une vidéo tournée à l’aéroport de Doha (où la sélection faisait escale), seul face à la caméra. Ce mardi, Relevo sort de graves révélations au sujet du boss de la fédé espagnole. Ce dernier aurait supplié Hermoso – devant toute la délégation espagnole – d’apparaître sur cette vidéo afin de le réhabiliter, expliquant que son poste était en jeu et qu’il avait besoin de son soutien. L’attaquante a refusé.

