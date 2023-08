Le gouvernement espagnol ne lâche pas Luis Rubiales

Pressing intense autour de Rubiales.

Dans l’œil du cyclone depuis qu’il a embrassé Jennifer Hermoso sans son consentement après la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde, Luis Rubiales a présenté ses excuses ce lundi. Pas de quoi calmer la tempête. L’affaire a pris un tournant politique et la ministre du Travail Yolanda Díaz, qui a aussi la casquette de vice-présidente du gouvernement espagnol, a maintenu la pression lors d’une conférence de presse tenue ce lundi. « Nous continuons à demander la démission de Rubiales, qui a harcelé et agressé une femme, a-t-elle appuyé. Ses excuses sont inutiles. Nous demandons l’activation des protocoles fonctionnant au sein de la fédération elle-même. »

Lo que hizo Rubiales es un ejemplo intolerable del machismo que seguimos soportando las mujeres. Nuestras campeonas son ejemplo de igualdad y futuro. Pero aún queda mucho por hacer. Avanzar en la igualdad retributiva en el fútbol y terminar con estos abusos es fundamental. pic.twitter.com/NbhLiUyCGt — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) August 21, 2023

Et d’ajouter : « Ce que Rubiales a fait est un exemple intolérable du machisme que les femmes continuent d’endurer. Nos championnes sont un exemple d’égalité et d’avenir. Mais il reste encore beaucoup à faire. Faire progresser l’égalité salariale dans le football et mettre fin à ces abus est fondamental. » De nombreux ministres ont dénoncé le comportement du président de la fédération espagnole, qui a aussi fait parler de lui pour sa célébration depuis la tribune officielle.

