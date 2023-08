Olga Carmona a appris le décès de son père après la finale du Mondial

Seule buteuse de la finale du Mondial entre l’Espagne et l’Angleterre, Olga Carmona a vécu une journée remplie d’émotions. D’abord la fierté d’avoir ramené, avec ses coéquipières, la première étoile de l’histoire de la Roja féminine, avant d’apprendre une terrible nouvelle : le décès de son père, quelques heures avant la rencontre. La fédération espagnole a publié un communiqué ce dimanche soir pour présenter ses condoléances à la joueuse, qui a également reçu des milliers de messages de soutien sur les réseaux sociaux. La famille de la joueuse avait fait le choix de ne pas lui annoncer la nouvelle avant la rencontre.

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

Et Olga Carmona a sûrement rendu le plus bel hommage possible à son papa.