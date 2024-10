La petite embrouille entre Diakité et Rüdiger lors de Lille-Real Madrid

Le goût de la défaite.

La victoire historique de Lille sur le Real Madrid (1-0) nous a offert une scène plus que cocasse. Quelques minutes avant le coup de sifflet final, scellant le plus gros exploit des Nordistes sur la scène européenne, Antonio Rüdiger est venu se chauffer avec Bafodé Diakité. À la limite du front contre front, le défenseur lillois s’est finalement écarté du défenseur allemand, en lui indiquant sa mauvaise haleine d’un signe de la main. Un chambrage qui n’a visiblement pas été du goût de l’arbitre, qui a distribué un carton jaune au capitaine lillois.

Yesterday there was a little heat between Diakité and Rudiger. pic.twitter.com/rrYRD8d5FF

— JasperZiggle 🇬🇭🇺🇸 (@JasperZiggle01) October 3, 2024