Aucune passe réussie en 90 minutes, c'est possible : deux joueurs l'ont fait

Au moins, ils sont deux.

Opposés à l’ogre citizen ce dimanche (2-2), les deux joueurs d’Arsenal Kai Havertz et Jurriën Timber ne sont pas parvenus à aligner une seule passe… en 90 minutes sur la pelouse. Un chiffre bien triste, certes, mais qui peut s’expliquer par leur rôle défensif après l’expulsion de Trossard avant la mi-temps. Ce qui provoqua la maîtrise écrasante des joueurs de Guardiola en seconde période (78% de possession).

Selon Opta, l’attaquant allemand a tenté cinq passes durant la rencontre, tandis que son coéquipier néerlandais en a loupé six. Ce qui fait un total de zéro passe réussie sur neuf tentatives. Cette sacrée performance fait d’eux les premiers joueurs à manquer l’ensemble de leurs passes en Premier League, sur au moins 89 minutes de disputées.

0 – Neither Jurriën Timber (6 passes) nor Kai Havertz (5 passes) completed any of their passes for Arsenal against Man City today, the first outfield players on record (from 2003-04) to play 89+ minutes of a Premier League match and not successfully pass to a teammate. Plan. pic.twitter.com/4NNPem9pZZ

— OptaJoe (@OptaJoe) September 22, 2024