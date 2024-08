Jamal Musiala a hâte de retrouver Michael Olise au Bayern Munich

Retrouvailles annoncées.

Coéquipiers lors de leurs jeunes années du côté de Chelsea, Jamal Musiala et Michael Olise ont depuis emprunté des chemins différents pour exploser au plus haut niveau. Les deux joueurs offensifs vont bientôt se retrouver sous les couleurs du Bayern Munich, club que le jeune tricolore a rejoint cet été. « C’est un super joueur. Je ne l’ai pas vu depuis des années. Nous avons joué ensemble à Chelsea dans notre jeunesse, ce sera donc cool de lui parler à nouveau et de voir comment a été sa vie ces dernières années, s’est réjoui Jamal Musiala lors d’un entretien accordé à Abendzeitung. Il a beaucoup de qualités et il se débrouille très bien aux Jeux olympiques. Nous sommes tous impatients de le voir parmi nous. »

Laissez-lui le temps d’aller chercher une médaille d’or d’abord !

