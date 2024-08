Dortmund s’offre Maximilian Beier

Pourtant Leverkusen lui serait allé comme un gant.

Malgré le départ de Niclas Füllkrug pour West Ham, le Borussia Dortmund n’était pas franchement orphelin d’attaquants puisqu’il dispose toujours de Sébastien Haller et Serhou Guirassy, arrivé lors de l’intersaison. Mais visiblement, le nouveau directeur sportif du BVB Sebastian Kehl avait envie de sang neuf et de surfer sur la vague du développement de jeunes talents sous les couleurs schwarzgelben. Ce lundi soir, le club a annoncé le recrutement du néo-international allemand Maximilian Beier (2 matchs, 0 but), 21 ans, en provenance de Hoffenheim, qui recevra un chèque d’environ 30 millions d’euros. La pépite, elle, paraphe un contrat dans la Ruhr jusqu’en 2029.

A Dortmund, Beier pourrait jouer seul en pointe ou en doublette avec Guirassy. Sébastien Haller a-t-il du soucis à se faire ? Toujours est-il que cette arrivée pourrait débloquer le dossier Youssoufa Moukoko, 19 ans, et pisté du côté de Marseille et Lille.

De fait, rien ne sert d’empiler trop d’attaquants pour encore terminer troisième.

