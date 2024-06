À placarder en gros dans les vestiaires allemands, écossais et suisses.

Dans une interview accordée à L’Équipe, le latéral du Havre Loïc Nego a livré les ambitions de son équipe, la Hongrie. À 33 ans, le joueur formé au FC Nantes dispute son deuxième Euro d’affilée, et n’a pas peur de l’Allemagne. Et ce, même si les Hongrois n’ont pas gagné un match de l’Euro depuis 1972. « On veut finir aux deux premières places. Je vais même aller plus loin, finir premier, envisage-t-il. Il y a toujours des équipes surprises. On ne se met donc pas de limites. » On voit ça.

Pour ce faire, le joueur de la 26e nation du classement FIFA estime qu’il peut compter sur son groupe « uni. C’est notre principale force. On fait face à toutes les nations, on n’a peur de personne, on n’a aucun complexe », poursuit-il, avant d’encenser son entraîneur Marco Rossi : « Aujourd’hui, il pourrait prendre une sélection du top 3 européen, je n’ai pas peur de le dire. Il fait beaucoup dans l’humain, il sait gérer un vestiaire, il n’a pas peur de dire les choses. »

Nego a les chevilles qui gonflent.