Nagelsmann défend Neuer après sa boulette avec l’Allemagne

Papy fait de la résistance.

Le poste de gardien de but fait débat en Allemagne, où Manuel Neuer est de plus en plus contesté. Auteur d’une erreur finalement sans conséquence contre la Grèce malgré le but encaissé (victoire 2-1 de la Mannschaft), le portier du Bayern Munich ne fait plus vraiment l’unanimité, concurrencé par Marc-André ter-Stegen.

🇩🇪 – 🇬🇷 Oh la boulette de Manuel Neuer ! Georgios Madouras en profite et permet à la Grèce d'ouvrir le score ! Suivez les meilleurs matches de préparation à l'Euro sur L'Équipe live foot : https://t.co/icnqogyDWR #lequipeFOOT pic.twitter.com/0YhgZo8Bks — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 7, 2024

Une situation pas vraiment du goût de Julian Nagelsmann. « Je ne laisserai aucune discussion s’installer même si tout le monde essaye de le faire. Quand il y a une erreur, c’est facile de dire que c’est la faute de Manuel. La réalité, c’est que c’est un enchaînement d’erreurs. Il a fait trois grands arrêts, tout va bien », a lâché le sélectionneur à quelques jours du début de l’Euro à domicile. L’Allemagne aura l’honneur de lancer les hostilités dès vendredi prochain face à l’Ecosse, pour le match d’ouverture du tournoi.

Attention Manu, l’erreur sera alors interdite.

