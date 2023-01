Reims ramène un point mérité de Paris

PSG 1-1 Reims

Buts : Neymar (51e) pour le PSG // Balogun (90e+6) pour le SDR

Expulsion : Verratti (59e)

Ce n’est pas encore ce dimanche soir que le PSG aura rassuré et gagné en certitudes à l’approche de la première manche contre le Bayern en Ligue des champions. Face à une belle équipe de Reims, venue dans la capitale avec un plan et de l’assurance, les Parisiens auront souvent proposé un jeu aussi indéchiffrable que leurs flocages en mandarin pour célébrer le Nouvel An chinois. Si le champion en titre a pensé avoir fait le plus dur en ouvrant le score au retour des vestiaires, il s’est fait refroidir par Folarin Balogun à la dernière minute (1-1). Un point mérité pour les Rémois, toujours invaincus sous l’ère Will Still (13 matchs), et une occasion manquée pour le PSG de prendre ses distances avec Lens.

Reims sans complexes

Les habitués du Parc des Princes se frottaient peut-être les mains à l’idée de retrouver la MNM alignée au coup d’envoi dans un match officiel pour la première fois depuis la Coupe du monde, mais le trio a rapidement été éclipsé par un collectif rémois formidable. Dans un premier acte intense, les Champenois ont dominé les débats, ne concédant qu’un tir (une frappe au-dessus de Lionel Messi) et allumant neuf mèches vers la cage de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a fait passer un frisson dans les travées d’entrée en manquant une passe, avant de repousser deux tentatives de Folarin Balogun. Sans complexes, les ouailles de Will Still ont proposé de belles sorties de balle et des séquences de possession pour rivaliser avec un PSG endormi et loin d’être génial, même si le trident offensif a tenté de mettre du rythme en jouant en une touche de balle pour des mouvements qui n’ont débouché sur rien. Il a plutôt fallu un geste défensif de Marquinhos pour enflammer les supporters parisiens. En face, Marshall Munetsi n’a pas cadré son retourné et n’a pas su enchaîner après un bon contrôle, alors que Junya Ito a vu sa volée passer à côté. Ce sont bien les Rémois qui ont pu se mordre les doigts de ne pas être devant à la pause.

Verratti voit rouge, Balogun au mérite

Pour réanimer son équipe, Christophe Galtier a lancé Marco Verrati dans le bain après le repos. Un choix qui a d’abord fonctionné, Paris retrouvant un peu de couleurs, Carlos Soler prenant sa chance et Neymar faisant la différence en dribblant Yehvann Diouf à la suite d’un cafouillage dans la surface et d’un tir contré de Messi (1-0, 51e). Une respiration très rapidement gâchée par l’exclusion du milieu italien (59e), après consultation de la VAR, pour un vilain tacle sur Ito. Une mauvaise nouvelle peut en cacher une bonne, l’arbitre annulant également un penalty pour Reims, provoqué par Marquinhos sur Balogun, pour une position de hors-jeu du second. En infériorité numérique, le PSG s’est étrangement montré plus dangereux. Diouf a été décisif devant Kylian Mbappé, avant de récidiver en déviant un coup de casque de Sergio Ramos sur la barre, puis de souffler en voyant l’excellent Alexis Flips repousser le deuxième essai de l’Espagnol sur sa ligne. Reims a continué de presser fort pour bousculer les locaux, sans parvenir à faire trembler Donnarumma dans ce second acte, à l’image de cette frappe de Balogun fuyant le cadre. Dans l’autre camp, Mbappé a cherché à faire le break en faussant compagnie à son garde du corps Emmanuel Agbadou, mais Diouf s’est encore interposé, et Messi a trop croisé son tir dans la foulée. Paris a ensuite reculé, laissant les visiteurs camper devant la surface et Van Bergen envoyer un pétard à quelques centimètres du poteau droit de Donnarumma. Et quand la rencontre semblait pliée, le PSG a mal géré un dernier ballon, Doumbia en a profité pour envoyer sur orbite Balogun, qui a mangé Ramos à la course avant de dribbler le gardien parisien et d’égaliser dans le but vide (1-1, 90e+6). Le banc rémois a explosé, le parcage aussi, et Paris a compris que la période des doutes n’était pas finie.

PSG (4-4-2) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat – Soler (Pereira, 63e), Vitinha (Verratti, 46e), Ruiz (Sanches, 68e), Neymar – Messi, Mbappé. Entraîneur : Christophe Galtier.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet – Matuwisa, Cajuste – Ito, Munetsi (Doumbia, 75e) , Flips (Zeneli, 75e)- Balogun. Entraîneur : Will Still.