Pronostic Reims PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un PSG souverain à Reims

Le Stade de Reims est installé en Ligue 1 depuis plusieurs saisons. L’an passé, les Rémois avaient bien débuté avant de finir en roue libre, dès l’annonce en cours de saison du départ de Will Still. Pour lui succéder, Reims a misé sur Luka Elsner, qui avait permis au Havre de monter en Ligue 1 et ensuite de se maintenir. Après une entame poussive avec un revers à domicile face à Lille, le club champenois a haussé le ton lors des 3 dernières journées, tenant un bon nul à Marseille (2-2) et s’imposant face à Rennes et contre Nantes (2-1 à chaque fois). A la faveur de ces succès, Reims est remonté à la 6e place.

Mercredi, le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne de Ligue des Champions par un succès contre Girona (1-0). Les hommes de Luis Enrique ont galéré toute la rencontre malgré quelques occasions nettes en seconde période et s’en sortis sur un cadeau du portier du club catalan. Au final, seul le résultat compte et Paris a pris 3 points importants avant un déplacement compliqué à Arsenal. En Ligue 1, le club de la capitale a été irréprochable dans cette entame de saison avec 4 succès en autant de rencontres. De plus, les partenaires de Marquinhos ont été impressionnants offensivement avec 16 buts inscrits. Discret contre Girona, Barcola avait réalisé une entame canon, tout comme son compère Dembélé. L’ancien Barcelonais a raté plusieurs opportunités contre Girona mais ne s’est pas caché. Avec l’enchainement des matchs et la blessure d’Asensio, le PSG pourrait apporter des changements avec les probables titularisations de Neves, Kolo Muani ou Doué. Auteur de déjà 4 buts en L1, Barcola pourrait lui enchaîner. Favori de cette rencontre, Paris devrait assumer son statut face à Reims.

