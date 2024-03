Trop de nuages sur Paris pour Mbappé, remplaçant contre Reims

Monsieur Météo.

« On verra en fonction de la météo, s’il fait chaud ou pas », avait déclaré Luis Enrique, samedi, au sujet d’une titularisation ou non de Kylian Mbappé contre Reims ce dimanche (13 heures). Verdict, à une heure du coup d’envoi ? Un thermomètre qui indique 8°C et aucun rayon de soleil à l’horizon. Le génie français sera donc sur le banc, pour débuter, face aux Champenois.

Globalement, Luis Enrique procède à un petit turnover, cinq jours après le déplacement à Saint-Sébastien et trois avant la réception de Nice en quarts de Coupe de France : Ousmane Dembélé, Vitinha et Gianluigi Donnarumma figurent aussi parmi les remplaçants. Pour le plus grand plaisir des seconds couteaux Carlos Soler, Manuel Ugarte ou Lee Kang-in. Côté rémois, en revanche, pas question de faire tourner.

Le live de la rencontre en direct sur sofoot.com, c’est juste ici !