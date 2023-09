Pronostic Reims Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims, des ambitions assumées face à Brest

Le Stade de Reims est une équipe habituée au ventre mou de la Ligue 1. Lors des 5 dernières saisons, les Rémois ont souvent fini aux alentours de la 10e place. Arrivé l’an passé en remplacement d’Oscar Garcia, Will Still a connu une excellente entame avec son nouveau club. Cet été, la formation rémoise a réussi un recrutement judicieux avec les Daramy, Teuma, ou Nakamura. Battu lors de la 1ère journée au Vélodrome, Reims s’est repris à domicile en prenant le dessus sur Clermont (2-0). Ensuite, les Champenois ont montré tout leur potentiel sur la pelouse de Montpellier (1-3) avec un Teuma exceptionnel (déjà 3 buts pour lui). L’ancien de l’Union Saint Gilloise s’est de nouveau illustré contre Metz (2-2) mais n’aura pas permis de ramener les 3 points. L’autre buteur du jour a été Diakité, jeune avant-centre également recruté cet été. Avec 3 matchs disputés loin de ses bases et 7 points pris, le club rémois occupe la 4e place du classement. Ce dimanche, les hommes de Will Still ont la possibilité de confirmer leurs ambitions à domicile face à Brest.

Arrivé également en cours de saison dernière, Eric Roy a été l’un des grands artisans du maintien brestois l’an passé. Confirmé à son poste, le technicien brestois doit être satisfait de l’entame de ses hommes lors de ce nouvel exercice. Renversants contre Lens (victoire 3-2), les Brestois sont allés ensuite s’imposer chez le promu havrais (1-2). Auteur d’une prestation correcte au Vélodrome lors de la J3, Brest a buté sur un Pau Lopez des grands soirs (défaite 2-0). Finalement, avant la trêve, le Stade Brestois a tenu tête aux Rennais de Génésio (0-0). Malgré un calendrier loin d’être évident, la formation bretonne s’est montrée très solide mais fait face à un challenge élevé face à Reims. Sûre de sa force, la bande à Will Still devrait prendre le dessus sur Brest.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Reims sauve la mise à Brest