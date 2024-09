Willian est un nouveau joueur de l’Olympiakos

Tahiti Bob a un nouveau point de chute.

Le plus anglais des Brésiliens, passé par Chelsea, Arsenal et dernièrement Fulham, a trouvé un nouveau challenge à relever. L’ancien coéquipier d’Eden Hazard, avec qui il avait fait les beaux jours des Blues, vient d’atterrir en Grèce, et plus précisément à l’Olympiakos, où il arrive libre.

Révélé à l’Anzhi Makhatchkala en Russie, il a ensuite affolé les défenses de Premier League. À 36 ans, et après deux saisons chez les Cottagers ponctuées de 10 buts, l’homme à la coupe afro va pouvoir goûter à nouveau à la Ligue Europa, qu’il a déjà gagnée à deux reprises.

🔴⚪️🇧🇷 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐞𝐰 𝐡𝐨𝐦𝐞! 🏟 pic.twitter.com/0OZb81Z8ZG — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2024

Il ne croisera pas Mathieu Valbuena, mais il va affronter l’OL en C3.

