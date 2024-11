Pronostic France Israël : Analyse, cotes et prono du match des Bleus en Ligue des nations

Après notre 2/3 sur Lyon – Sainté dimanche, on vous donne nos pronostics France – Israël. Pour parier sur la petite cote des Bleus, rien de mieux que ZEbet qui vous offre jusqu’à 100€ DIRECT. Vous pariez jusqu’à 100€ et vous récupérez FORCEMENT 100€, c’est-à-dire que 100€ de bonus vont s’ajouter à votre gain éventuel !

La France enchaine

Après un Euro décevant où elle s’est inclinée malgré tout en demi-finales, l’équipe de France a très mal lancé cette Ligue des nations en s’inclinant à domicile face à l’Italie (1-3). Critiqué pour son jeu très minimaliste, Deschamps ne semble pas vouloir changer grand-chose et s’appuie sur le fait que ses hommes soient toujours aussi compétitifs. Victorieux de la Belgique puis d’Israël, les Tricolores ont souffert à Bruxelles mais sont parvenus à s’imposer sur un doublé de Kolo Muani. Avec 9 points, les Bleus occupent la seconde place de leur groupe et s’offriraient une finale face à l’Italie lors de la dernière journée en cas de victoire sur Israël. Cette rencontre s’annonce particulière, car le Stade de France sera loin de faire le plein avec seulement 20000 tickets vendus dans un match à haut risque. Dans l’optique de la préparation au Mondial 2026, le sélectionneur doit permettre à sa sélection de monter en puissance.

Israël quasiment condamné

La sélection israélienne avait profité de la suspension de la Russie pour remporter son groupe de Ligue des nations et obtenir sa promotion en Ligue A. Israël se rend compte que la marche semble trop haute puisqu’il a perdu ses 4 matchs disputés dans cette LDN. En effet, les partenaires de Solomon ont perdu à 2 reprises face à l’Italie, contre la France et la Belgique. À noter cependant que lors de chacune de ces rencontres, la sélection israélienne a trouvé le chemin des filets. Lors des 11 dernières rencontres, Israël a seulement remporté deux matchs face aux modestes sélections d’Andorre et du Belarus, pour 9 revers. Avec 0 point au compteur, la sélection israélienne a déjà un pied en Ligue B et le serait officiellement en cas de défaite ce jeudi.

Mbappé non convoqué, du classique pour Israël

La sélection de Didier Deschamps ne cesse de faire parler puisque le sélectionneur français n’a pas appelé son capitaine, Kylian Mbappé. L’attaquant français, en difficulté au Real Madrid, avait été absent du dernier rassemblement d’un commun accord avec le coach, mais était cette fois disposé à venir mais n’a pas été convoqué. DD sera amené à choisir un nouveau capitaine puisque Tchouaméni est blessé et aurait été suspendu à la suite de son expulsion en Belgique. Maignan, Kanté, Rabiot ou Konaté semblent les mieux placés pour récupérer le brassard. De plus, les Fofana, Dembélé, convoqués sont forfaits. L’équipe de France sera fortement remaniée et des joueurs ont tout à prouver à l’image de Bradley Barcola ou Michael Olise. Auteur d’un doublé en Belgique, Kolo Muani devrait être aligné sur le front de l’attaque. Du côté d’Israël, Ran Ben Shimon a convoqué les habituels Dasa, Peretz, Baribo ou Abada. Les joueurs à surveiller dans cette formation sont l’ailier de Leeds, Manor Solomon ou le milieu de terrain de Salzbourg Gloukh.

Les compositions probables pour ce France – Israël :

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Konaté, Theo Hernandez – Camavinga, Kanté – Nkunku, Olise, Barcola – Kolo-Muani. Israël: Peretz – Feingold, Nachmias, Dasa – Abada, Jaber, Fani, Haziza – Gandelman, Solomon, Glouk

Les Bleus s’offrent une finale

Lors de cette rencontre face à Israël, la France va vouloir s’imposer pour s’offrir une finale en Italie lors de la dernière journée. Mal rentrée dans cette compétition, la sélection tricolore a ensuite rebondi en remportant tous ses matchs. Toutefois, le jeu proposé est loin de répondre aux attentes des supporters qui se désintéressent de leur équipe, comme le montre l’audimat lors des derniers matchs. Marqués par un Euro très pauvre en matière de jeu, les suiveurs veulent voir une équipe de France conquérante et entreprenante. L’absence de Mbappé a été la source de nombreuses conversations. Sa non-convocation pourrait permettre l’éclosion des Olise, Nkunku ou Barcola, voire de la confirmation de Kolo Muani en équipe de France. Largement supérieure à son adversaire, l’équipe de France devrait s’imposer face à Israël ce jeudi.

