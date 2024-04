La pirouette de Franck Haise après ses propos sur les limites de ses joueurs

Trop limité, l’effectif lensois ?

Les propos de Franck Haise à la suite de la défaite lors du derby (2-1) avaient fait réagir. « On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a », avait expliqué le technicien artésien à l’issue du match. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’ancien joueur du Stade lavallois a tenté de préciser sa pensée : « J’ai toujours confiance en mon équipe et en mes joueurs. […] Mais on fait du mieux possible avec ce qu’on est et non pas avec ce qu’on a. C’est ça que j’aurais dû dire. »

🔴🟡 Franck Haise et la saison du RC Lens : «Je veux juste remettre les choses en perspective. Ne nous demandez pas de faire des choses miraculeuses tout le temps. Ce qu'on a fait une saison, c'était miraculeux, exceptionnel, extraordinaire. Là, on est à notre niveau. On fait du… pic.twitter.com/EbSuQ3AEd0 — 90football (@90footballFr) April 4, 2024

Franck Haise a également remis en perspective les performances de son effectif cette saison : « Le club est ambitieux, et l’idée est toujours de progresser, dans la mesure de nos moyens. On est le huitième budget. Oui, on a été vice-champion de France dans une année exceptionnelle. Mais après avoir été deux fois 7e et 2e l’an dernier, après avoir pris huit points en Ligue des champions, avoir été dernier à la 6e journée, on est 6e à sept journées de la fin. Pour les pessimistes ou ceux qui oublient l’objectivité d’un club de football, on est toujours en place, bien placé, a rappelé le coach lensois. Certains nous attendent… Ils disent : “Ils ne sont pas sur le podium, c’est incompréhensible.” Je veux juste remettre les choses en perspective. »

