Franck Haise a envisagé de quitter Lens cet hiver

L’usure s’est faite sentir.

Franck Haise a reconnu avoir eu des doutes ces dernières semaines concernant la suite à donner à son parcours d’entraîneur, allant jusqu’à envisager quitter le banc du RC Lens. « Ce recul, je le prends en janvier, je l’ai d’abord fait pour moi avant tout et donc pour les autres. La charge mentale était importante et je ne pouvais pas aller à fond sur certains dossiers. J’étais plus tendu, plus fatigué, ça se voyait. Je me suis même demandé si dans 6 mois je n’arrêterai pas d’entraîner pour faire une pause », a-t-il reconnu dans un entretien pour France Bleu Nord. Une situation qui l’a poussé à lâcher ses fonctions de manager général.

Celui qui s’est révélé comme l’un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1 sur le banc des Sang et Or a également évoqué ses inspirations, à commencer par Coco Suaudeau. « C’est quelqu’un qui fait parti des personnes qui m’ont inspiré, qui m’ont donné envie de faire ce métier. C’est l’homme d’un club. Il a joué à Nantes, il a entraîné les jeunes. Il a dirigé l’équipe pro à deux reprises. Je trouve ça beau d’être dans la construction », a-t-il confié. Avant d’évoquer sa famille et les conséquences de sa vie de coach sur cette dernière. « Avec ma femme, ça fait sept ans qu’on est là. Lens c’est l’endroit après mon club formateur où j’ai passé le plus de temps. Nous avons trouver un très bon équilibre et c’est très important. »

Alors, restera ou pas ?

