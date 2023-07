Seko Fofana rejoint Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

Les frissons dans le dos.

Alors que tout le monde annonçait Seko Fofana du côté d’Al-Nassr, le transfert vient d’être officialisé. Après trois saisons passées au club et une prolongation merveilleusement ordonnée la saison passée, le milieu de 28 ans a décidé de quitter le Nord pour rejoindre le club qui était, normalement interdit d’enregistrer de nouveaux joueurs à cause d’une dette envers Leicester de 500 000 euros, finalement réglée. En tant que capitaine exemplaire, il a tenu à dire quelques mots à ses supporters qui l’ont adoré et soutenu dans chaque moment : « À mon arrivée, j’ai découvert un club hors du commun. Avec des supporters qui sont devenus ma famille, et des coéquipiers qui sont devenus des frères. Aujourd’hui, c’est à mon tour de vous dire merci. Merci de m’avoir transmis votre passion, de votre amour inconditionnel. Et merci de m’avoir nommé capitaine de l’aventure d’une vie. Je pars, mais je ne vous oublie pas. ».

" لأفعـل كل شيء من أجـل هذا الشعـار " سيكـو هُنـا 💛#فوفانا_نصراوي pic.twitter.com/3jDL1zInAw — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 18, 2023

Le RC Lens, qui devra toucher un peu moins de 19 millions d’euros selon L’Équipe, doit donc faire face à une seconde grosse perte après la signature de Loïs Openda au RB Leipzig et peut maintenant se concentrer sur ses arrivées et la préparation pour la saison, qui devrait être riche en émotions avec une participation en Ligue des champions.

Avec un budget pareil, la vidéo aurait pu être plus travaillée.

Le grand Robert