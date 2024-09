Bastia chipe le trône de Ligue 2 à Guingamp, Caen sort de la crise

Remember Wahbi Khazri, Florian Thauvin, Jérôme Rothen et compagnie.

Trois buts par match en moyenne, des cartons, de l’animation… Toujours le vendredi et en attendant Metz-Lorient pour clore la cinquième journée, le multi de Ligue 2 a été animé. Bastia s’empare du trône de l’antichambre, et ça faisait belle lurette que cela ne lui était pas arrivé. Rétrogradés sportivement et administrativement à l’issue de la saison 2016-2017, les Corses retrouvent des couleurs. Dans le choc du haut du tableau, les joueurs de Benoît Tavenot ont pris le dessus sur le Paris FC (2-1), dans un match très accroché, avec trois cartons rouges, et confirment qu’ils sont la meilleure défense de Ligue 2. Deux petits buts encaissés après cinq journées. Il grappille neuf places au classement, car Guingamp, son dauphin, n’a pas pu se dépêtrer d’Annecy (2-2) à Roudourou, qui a retrouvé sa robe de Ligue 2.

Grenoble monte, lui, sur le podium après la tôle infligée à Martigues (4-0), qui a vraiment du mal à se faire au Vélodrome. Un premier clean sheet à mettre à l’actif des Grenoblois, en supériorité numérique pendant une mi-temps.

Martigues n’est pas le seul à galérer à domicile : le Red Star a laissé les portes de Bauer ouvertes à Malik Sellouki, auteur d’un triplé avec le Stade lavallois (0-3). La Haye, Maribor et Laval, sacré parcours pour le joueur de 24 ans. Rodez, pour repartir de Troyes avec le même score, a eu besoin de trois buteurs différents. Les deux vainqueurs du soir remportent leur premier match de la saison avec la manière. Le repéché Troyes reste dernier, et n’a toujours pas gagné cette saison.

À Caen, le déclic

Le relégué Clermont patine toujours. En ratant un penalty, les Auvergnats de Bichard n’ont pas su revenir sur Amiens, qui a marqué même avec le départ d’Andy Carroll à Bordeaux cette semaine et s’est imposé maigrement (1-0). C’était peut-être une manière de fêter son départ. Même score pour Caen, qui s’impose (1-0) pour la première fois de la saison grâce à Bilal Brahimi, auteur d’une lourde frappe dans la lucarne d’Ajaccio. Les hommes de Nicolas Seube lancent leur saison à D’Ornano. Pour que la soirée soit parfaite pour les Caennais, l’ancien Malherbiste Yacine Bammou a marqué avec Dunkerque. 3-2 face à Pau, à domicile.

Pourquoi attendre le samedi quand on peut voir ça le vendredi…

Amiens 1-0 Clermont

But : Kandil (6e) pour les Picards

Bastia 2-1 Paris FC

Buts : Boutrah (21e) et Cisse (35e) pour les Corses // Camara (10e) pour le PFC

Expulsions : Tavares (45e+3) à Bastia // Marchetti (45e+7, pas en jeu) et Krasso (62e) au PFC

Caen 1-0 Ajaccio

But : Brahimi (80e) pour Caen

Dunkerque 3-2 Pau

Buts : Skyttä (21e), Bammou (42e) et Sasso (52e) pour Dunkerque // Bobichon (39e) et Diawara (75e) pour Pau

Guingamp 2-2 Annecy

Buts : Demoncy (4e) et Drouhin (65e) pour Annecy // Sidibe (22e) et Hemia (80e) pour Guingamp

Martigues 0-4 Grenoble

Buts : Kerouedan (55e), puis Joseph (60e), Mbemba (66e) et Ba (70e) pour Grenoble

Expulsion : Solvet (44e) à Martigues

Red Star 0-3 Laval

Buts : Sellouki (15e, 37e, et 69e) pour les Tango

Troyes 0-3 Rodez

Buts : Cadiou (19e), Nkada (68e) et Jean (85e) pour Rodez.

