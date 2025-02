Der Zakarian prêt à relever le Dupraz Challenge

Sept matchs et puis s’en va.

Arrivé au chevet de Caen le 29 décembre, Bruno Balazar prend déjà la porte. Selon Ouest-France, le coach portugais a été licencié ce mardi, au lendemain de la défaite à Annecy (1-0). Depuis sa prise de fonction, Baltazar a dirigé sept rencontres, pour sept défaites, un seul but marqué et onze encaissés. Le temps presse pour la lanterne rouge de Ligue 2, qui compte dix points de retard sur le barragiste, et onze sur le premier non-relégable, à onze journées de la fin du championnat. Michel Der Zakarian serait en pole position pour prendre la relève. Un cadeau d’anniversaire inespéré pour le coach franco-arménien, qui fête ses 62 ans ce mardi et qui est au chômage depuis son licenciement de Montpellier le 20 octobre. Il devrait donc ajouter un sixième club à son parcours d’entraîneur après Nantes, Clermont, Reims, Montpellier et Brest.

Que la force Pascal Dupraz soit avec lui.