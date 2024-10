Pronostic Monaco Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco assume encore face à Lille

Monaco a misé sur la continuité cet été en maintenant le cap avec Adi Hütter. Arrivé sans faire trop de bruit, le coach autrichien a su faire terminer 2e la saison son équipe, qui est actuellement en tête de la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain. Les Monégasques sont toujours invaincus avec 6 succès obtenus, pour un nul face à Lens. Sur le plan européen, l’ASM a battu le FC Barcelone (2-1) à Louis-II et a signé un nul en déplacement à Zagreb sous une pluie battante après avoir été mené de 2 buts (2-2). Avant la coupure internationale, la formation monégasque a signé une grosse performance en s’imposant à Rennes (1-2), qui était jusque-là invaincu à domicile. Lors de cette rencontre, Ben Seghir a offert les 2 buts de son équipe à Kehrer et Balogun. La force de Monaco vient de son collectif puisque Adi Hütter n’hésite pas à faire tourner avec l’enchaînement des matchs. Embolo, Balogun ou Ilenikhena ont brillé tour à tour sur le front de l’attaque tout comme les percutants Ben Seghir, Golovin, Minamino ou Akliouche. Désormais, il faudra faire pendant 2 mois sans Balogun, blessé. En son absence, Embolo devrait débuter en pointe.

De son côté, Lille est l’une des bonnes satisfactions de cette entame de saison et à l’instar de Monaco, le LOSC a brillé sur la scène européenne. Battu au Sporting (2-0) lors de la 1re journée, le club nordiste s’est ensuite repris à domicile en disposant tout simplement du champion en titre, le Real Madrid (1-0). En Ligue 1 après avoir connu quelques faux pas, les hommes de Genesio ont relevé la tête lors des dernières journées en dominant Le Havre (0-3) et surtout en prenant le dessus sur Toulouse (2-1) avant la coupure internationale. Avec 13 points, les Lillois se retrouvent en 5e position de Ligue 1. Jonathan David en est déjà à 9 buts depuis le début de saison, dont 5 en L1. Pouvant croire au titre face à ce PSG, Monaco devrait s’imposer face à Lille qui sera privé pour ce match de son capitaine André, et ainsi confirmer sa place de leader.

