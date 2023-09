Divock Origi et Ibrahim Sangaré débarquent en Angleterre

Après l’heure, c’était toujours l’heure.

Si la date limite du mercato était à 23 heures ce vendredi, les clubs ont annoncé leurs ultimes signatures tard dans la nuit. C’est le cas de Nottingham Forest, qui a officialisé les arrivées de deux recrues d’envergure. D’abord, Forest a conclu le transfert d’Ibrahim Sangaré en provenance du PSV (bonne nouvelle pour Lens). Le milieu ivoirien de 25 ans arrive en Angleterre contre un chèque de 35 millions, et a signé un contrat de cinq ans.

Dans la foulée, les autres Reds ont annoncé le prêt de Divock Origi en provenance dee l’AC Milan. L’attaquant belge retrouve donc la Premier League, un an après avoir quitté Liverpool. Il sera sur la Trentside pour une saison alors qu’aucune option d’achat n’a été évoquée.

