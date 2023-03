CAN 2023 : la Tunisie, le Burkina Faso et l’Afrique du Sud qualifiés

Pour la quatrième journée de qualifications à la CAN 2023 disputée ce mardi soir, la Tunisie, l’Afrique du Sud et le Burkina Faso ont sereinement décroché leur billet. De son côté, la Côte d’Ivoire a poursuivi sa route en gagnant également.

Hôtes du tournoi, mais tout de même engagés dans cette phase préliminaire – la faute au curieux règlement de la CAF -, les Ivoiriens ont ainsi remporté leur match retour face aux Comores (0-2), après avoir déjà pris l’aller à Bouaké. Et c’est Ibrahim Sangaré qui s’est chargé d’ouvrir le score à la demi-heure de jeu, sur une frappe puissante à l’entrée de la surface (36e). Après la pause, Franck Kessié scellera le résultat, en reprenant, en retrait, le service de Wilfried Singo (58e). Les Cœlacanthes ont, quant à eux, grillé l’une de leurs ultimes cartes.

Beaucoup plus au nord, les Aigles de Carthage ont (de nouveau) disposé du voisin libyen à Benghazi (0-1). Trouvé par Ali Maâloul sur corner, Haythem Jouini a mis les siens devant d’un coup de tête décroisé (6e). Le deuxième but en autant de capes pour l’attaquant du Stade tunisien, largement suffisant pour qualifier son pays. Une seizième qualification consécutive pour la Tunisie, qui devient la première sélection d’Afrique à réaliser pareille performance. La Libye jouera sa place lors des deux dernières journées.

Enfin, l’Afrique du Sud – vainqueur du Liberia (2-1) – et le Burkina Faso, accrocheur au Togo (1-1), ont donc aussi fait l’essentiel. Après avoir mené grâce au face à face de Zekhele Lepasa (19e) puis avoir été rejoints par William Jebor (35e), les Bafana Bafana se sont libérés à l’heure de jeu avec Mihlali Mayambela (53e). Dans le même temps, les Étalons ont assuré le nul dont ils avaient besoin, avec un but de Dango Ouattara, à l’affût d’une frappe sur le poteau de Bertrand Traoré (12e), et malgré l’égalisation en opportuniste de Kodjo Fo-Doh Laba (26e). Les grands sont là.

Les résultats :

Comores 0-2 Côte d’Ivoire

Buts : Sangaré (36e) et Kessié (58e) pour les Éléphants

Libye 0-1 Tunisie

But : Jouini (16e) pour les Aigles de Carthage

Liberia 1-2 Afrique du Sud

Buts : Jebor (35e) pour les Lone Stars // Lepasa (19e) et Mayambela (53e) pour les Bafana Bafana

Togo 1-1 Burkina Faso

Buts : Laba (26e) pour les Éperviers // Dango Ouattara (12e) pour les Étalons

