La Côte d’Ivoire s’amuse contre les Comores

Côte d’Ivoire 3-1 Comores

Buts : Kouamé (29e), Haller (61e) et Krasso (89e) pour les Éléphants // I. Youssouf (90e+3) pour les Cœlacanthes

Votre train est arrivé Haller.

Au Stade de la Paix de Bouaké ce vendredi, la Côte d’Ivoire a disposé des Comores (3-1), en faisant valoir sa supériorité intrinsèque. D’ores et déjà qualifiés pour leur Coupe d’Afrique des nations, qui se déroulera à l’hiver 2024, les Éléphants ont fait mal par phases aux Cœlacanthes. En première période, deux buts sont refusés pour des hors-jeu aux locaux (Traoré à la 16e puis Aurier à la 23e), avant que Kouamé ne débloque la situation sur une passe lumineuse de Sangaré dans sa course, parfaite pour casser au moins deux lignes (1-0, 29e).

La finition pied droit du joueur de la Fiorentina, souvent moqué pour son réalisme devant les cages, prend un peu de temps avant d’être secondée, la faute à la vigilance de Ben Boina lorsque les Ivoiriens cassent le faux rythme qu’ils ont eux-mêmes installé. Gradel est par exemple en échec devant la main droite ferme du portier d’Épinal (50e), mais Haller permet à la Côte d’Ivoire de se détacher sur un classique : un coup de tête au point de penalty, sur un centre long de Singo (2-0, 61e). La communion de l’attaquant de Dortmund avec ses coéquipiers et son public après avoir vaincu un cancer des testicules arrête le temps quelques instants. La CIV repart de plus belle, et si Kessié dévisse face au but en position idéale (78e), ce n’est pas le cas de l’entrant Krasso, caviardé par Konan dans la surface avant de dribbler Boina et de clore le bal (3-0, 89e). Le tout malgré la réduction de l’écart, pour l’honneur, de Youssouf en bout de course (3-1, 90e+3).

Les Comores auront fort à faire face à la Zambie pour enchaîner une deuxième CAN consécutive.

Côte d’Ivoire (4-3-3) : B.A. Sangaré – Aurier, Bailly, A. Sylla, Konan – H. Traoré, I. Sangaré, Kessié – Kouamé, Haller, Gradel. Sélectionneur : Jean-Louis Gasset.

Comores (4-3-3) : Ben Boina – M. Youssouf, Attoumani, Soilihi, Djaha – I. Mohamed, M’Changama, Bakari – B. Youssouf, Selemani, Ali Mohamed. Sélectionneur : Younes Zerdouk.

