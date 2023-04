« Ce sont les problèmes d'une UEFA sans tête » : le président de Naples furieux d'affronter trois fois Milan

Meilleurs ennemis.

En Italie, ce mois d’avril sera notamment celui d’un duel qui attire l’attention : Naples-Milan. Les deux équipes se retrouveront trois fois en l’espace de dix-huit jours, à commencer dès ce dimanche pour le compte de la 28e journée de Serie A, le premier rendez-vous de la saison ayant été remporté par les Napolitains à San Siro. Mais si le club lombard avait réussi à ses hommes il y a quelques mois, cela n’enchante pas Aurelio De Laurentiis, le président du club campanien, de retrouver Milan tant de fois en si peu de temps.

« Ce sont les problèmes d’une UEFA sans tête. Imaginez si nous avions aussi eu un quatrième match en coupe d’Italie, cela aurait été ridicule. Comme c’est ridicule de jouer trois fois contre la même équipe », a lâché le principal intéressé dans des propos rapportés par Tuttosport en Italie, les deux équipes ayant effectivement évité un double affrontement supplémentaire en Coupe si elles avaient chacune passé leur tour précédent. « Si on joue dans une compétition européenne, on veut rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Donc Milan aurait voulu jouer contre une autre équipe européenne, on aurait voulu jouer aussi contre une autre équipe européenne. Malheureusement, tant qu’on ne changera pas l’UEFA, nous sommes tous esclaves d’un ministère du football et non d’une association de vraies entreprises de football », a ensuite lancé De Laurentiis, s’en prenant à l’institution présidée par Aleksander Čeferin.

Les hostilités sont lancées.

