Suivez la dernière journée du mercato !

10h35 : Dans son opération dégraissage, le PSG devrait envoyer Georginio Wijnaldum en Arabie saoudite selon L’Équipe. Le milieu néerlandais serait sur le point de s’engager à Al-Ettifaq, pour y rejoindre Jordan Henderson, Moussa Dembélé et Steven Gerrard. Paris devrait recevoir un virement de 9 millions et le Batave va parapher un contrat de trois ans.

10h32 : Selon L’Équipe, Mohamed Bayo va aller chercher du temps de jeu au Havre. Arrivé à Lille il y a un an pour 14 millions d’euros, l’attaquant devrait être prêté un an au club doyen.

10h29 : En Europe, ce sont les dossiers de Gravenberch à Liverpool, Palhinha au Bayern, Reguilón et Amrabat à Manchester United qui devraient animer cette journée !

10h23 : D’autres mouvements devraient avoir lieu dans notre belle Ligue 1, à commencer par LE dossier bouillant de la journée : Randal Kolo Muani au PSG. L’ancien Nantais fait le forcing pour quitter l’Eintracht et Paris va probablement devoir lâcher un bon chèque pour le faire venir.

10h20 : Comme pressenti, Billal Brahimi quitte la Côte d’Azur et rejoint la Bretagne. Le gaucher pose ses valises au Stade brestois, où il est prêté pour une saison.

10h17 : Outre Bradley Barcola, d’autres joueurs français ont officialisé leur départ. C’est le cas de Tiémoué Bakayoko, qui revient en Ligue 1, à Lorient pour deux saisons. Mais aussi de Mattéo Guendouzi qui, comme prévu, s’est engagé à la Lazio pour une saison, en prêt avec option d’achat.

10h13 : Il est encore un peu tôt pour les officialisations, mais le FC Metz vient d’annoncer la signature de Christophe Hérelle, en provenance de Brest. Le défenseur central de 31 ans s’est engagé deux ans chez les Grenats !

10h09 : Du côté des dossiers chauds, Davy Klaassen est déjà à Milan pour passer sa visite médicale puis s’engager à l’Inter. Il arrive gratuitement de l’Ajax !

Davy Klaassen to Inter, here we go! Told player is already in Milano for medical to complete permanent move from Ajax ⚫️🔵🇳🇱 #DeadlineDay

Contract until June 2025, agreement in place between clubs to be signed later today. pic.twitter.com/IRTbNrBirD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023