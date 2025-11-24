S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern

Encore un record pour le Bayern

MH
Encore un record pour le Bayern

I’m on top of the world eh!

Le Bayern Munich vient de passer sa 43e journée consécutive dans le fauteuil de leader. Quarante-trois. Presque une saison et demie à faire coucou au reste du pays depuis le sommet, le sourire un peu insolent de celui qui sait qu’il ne rendra pas les clefs de la suite présidentielle de sitôt.

Ce record, les Bavarois ne l’ont même pas piqué à quelqu’un d’autre. Comme d’hab, ils l’ont simplement ressorti de leur propre vitrine. 1972-1973 : Beckenbauer invente le libéro, Gerd Müller agresse les lucarnes, et tout le monde regarde déjà le Bayern respirer l’air frais de l’altitude. Cinq décennies plus tard, même décor, juste des visages différents : Lennart, Olise, Kane… et la même impression que le championnat allemand est une attraction où seul Munich a la fast lane.

En Allemagne, en Europe : même pas essoufflés

Les autres clubs espéraient peut-être que la Ligue des champions siphonne un peu d’énergie au géant bavarois. Mauvaise pioche. En C1, le Bayern se balade depuis le début de la saison. Bousculer sèchement le champion d’Europe en titre ou malaxer Fribourg 6-2 alors que ce dernier menait 0-2, même topo.

La suite ? Arsenal en Ligue des champions. 12 points pour les Canonniers, soit autant que les leaders allemands. Deuxième test pour les hommes de Kompany après le PSG. Sauf que là, les Gunners semblent être plus armés que jamais. Victorieux du North London Derby, Eze et ses potes vont vérifier si c’est bien leur année ou pas.

Retour à la normale finalement.

Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund

MH

