Pronostic Palmeiras Bolivar : Analyse, cotes et prono du match de Copa Libertadores

Palmeiras remporte le choc des 1ers face à Bolivar

Palmeiras est l’une des équipes les plus triomphantes au Brésil lors des dernières saisons. L’an passé, les Periquito Verde ont remporté la Copa Sudamericana face à l’Athletico Paranaense. En plus de ce succès continental, les hommes d’Abel Ferreira ont remporté en 2022 la Serie A brésilienne et le Campeonato Paulista. Lors de cette campagne de Copa Libertadores, la formation brésilienne a remporté 4 rencontres pour 1 revers lors du match aller face à Bolivar (3-1). Cette opposition face aux Boliviens doit déterminer le premier de la poule. Sur la scène nationale, les hommes de Palmeiras occupent actuellement la 4e place du championnat avec 8 points de retard sur Botafogo. Le week-end dernier, les partenaires de Gomez ont justement perdu face aux actuels leaders du classement (0-1). Dans cette formation, on retrouve le défenseur paraguayen Gomez, le Colombien Richard Rios, la pépite Endrick et les excellents Rony et Raphael Veiga.

En face, Bolivar a réalisé une très belle campagne de Copa Libertadores, puisque la formation bolivienne partage la tête du groupe avec Palmeiras. Lors de la phase de poules, l’Academia affiche un bilan similaire à celui des Brésiliens avec 4 succès pour une défaite. Le seul faux pas des hommes de Bernat San José a été subi contre Barcelone. Dans son championnat national, Bolivar est toujours en course pour le titre, puisque l’équipe compte 6 points de retard sur le leader, The Strongest. Le week-end dernier, la formation bolivienne s’est largement imposée face à Santa Cruz (3-0). Dans cette équipe, on retrouve l’attaquant chilien Fernandez, meilleur buteur du club en championnat. Le buteur local sera accompagné par les Fernandez, ou Rodriguez. Devant son public, Palmeiras est déterminé à s’imposer face à Bolivar pour accrocher la 1re place du groupe.

