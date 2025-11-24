S’abonner au mag
On sait déjà qui marquera mercredi contre le PSG

On sait déjà qui marquera mercredi contre le PSG

La malédiction ? Quelle malédiction ?

Prêté par le PSG à Tottenham cet été, Randal Kolo Muani pourra affronter son ancien club ce mercredi au Parc des Princes en Ligue des champions. L’attaquant international français n’a aucune clause l’empêchant de jouer contre Paris, contrairement à certaines pratiques en Angleterre. L’UEFA, elle, interdit ce type de clause dans ses compétitions. Résultat : si Thomas Frank le décide, Kolo Muani pourra affronter son club contractuel, comme l’avait fait Marco Asensio l’an dernier avec Aston Villa, lui aussi prêté par le club de la capitale.

Le vengeur masqué

Forfait lors du dernier rassemblement international en raison d’un coup reçu à la mâchoire, il a retrouvé les terrains dimanche contre Arsenal. Entré à la 66e minute avec un masque de protection, Kolo Muani n’a rien pu faire face à la domination des Gunners dans la défaite 4-1 des Spurs.

Dernier souvenir d’un ancien Parisien buteur au Parc en Ligue des champions ? Coman en 2023 ou encore Eric Choupo-Moting avec le Bayern en 2021. Cela fait longtemps que la « curse » des anciens n’a pas frappé le PSG dans un gros match : Wilson Odobert, Xavi Simons et Kolo Muani pourraient bien la relancer.

Mention à Ethan Mbappé en début de saison.

Randal Kolo Muani file à Tottenham

