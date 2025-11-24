S’abonner au mag

Luis Campos annonce la couleur pour le mercato hivernal du PSG

Pas d’opération « Kvara 2.0 » en vue pour cet hiver.

Pourquoi chercher loin quand on a déjà tout ce qu’il faut à disposition ? C’est ce que Luis Campos a laissé entendre à l’occasion de la célébration des 50 ans du centre de formation du Paris Saint-Germain, qui s’est déroulée ce lundi au Campus du club.

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, le directeur sportif parisien ne devrait pas avoir énormément de boulot cet hiver. « Le but, c’est de ne pas avoir tout le temps besoin d’aller sur le marché (des transferts). On prime pour une équipe plus française et plus parisienne, assure Campos. Le club est attentif à tout, mais on ne veut pas empiler les joueurs ni mettre en péril l’économie du PSG. »

Les Titis, la carte préférée de Luis Enrique

Très proche de son entraîneur Luis Enrique, le dirigeant portugais préfère se fier à l’intuition du coach espagnol. En palliant les blessures de ses cadres par les jeunes issus du club comme Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou depuis le début de la saison, le technicien a toujours la confiance de la direction parisienne. Avec lui, pas besoin d’attendre l’avenir pour faire briller les Titis : « Luis Enrique a le courage de faire jouer les jeunes joueurs, a enchaîné Luis Campos. Peu importe s’ils ont 17 ou 32 ans, ce qui prime, ce sont les compétences. »

Ici, c’est toujours Titis !

Yohan Cabaye assure que le centre de formation du PSG traverse « sa meilleure période »

