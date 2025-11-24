Il quitte l’Arabie saoudite après trois mois sur place

Paweł, pas pris.

À 30 ans, Paweł Dawidowicz a voulu changer d’air. Après sept saisons au Hellas, le défenseur central polonais a tenté une nouvelle expérience, en rejoignant comme beaucoup l’Arabie saoudite. Recruté par Al Hazem, actuel douzième de Saudi Pro League, Dawidowicz n’a attendu que quelques semaines avant de rompre son contrat et retourner en Pologne.

« C’était vraiment trop difficile de rester, pour plusieurs raisons, a révélé le défenseur polonais au média Tuttomercato. Je devais aller à l’hôpital presque tous les jours pour des examens médicaux. Personne ne parle anglais, peut-être deux, trois personnes dans toute la ville. »

Papà Pawel, mamma Suzanna 🥰 Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy, Adam ❤️#HVFC #Dawidowicz pic.twitter.com/N06J9DAljG — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) July 2, 2022

Sa femme a beaucoup souffert des règles saoudiennes

S’il a connu des difficultés d’adaptation, son épouse s’est également heurtée aux droits restreints des femmes sur place. « Les femmes ne peuvent pas sortir sans un homme, témoigne Dawidowicz. Elles doivent rester couvertes, seuls leurs yeux sont découverts. J’ai fait des demandes, mais elles ont toujours été repoussées au lendemain. »

Depuis sa rupture de contrat, il s’entraîne en Pologne, à côté de Gdansk. « J’ai décidé qu’il y avait des choses plus importantes que le football, comme ma famille ». Le tout sans cacher les raisons de son départ en terres saoudiennes : « Je voulais aller loin, gagner plus. Maintenant, ça m’importe moins. Je serais presque prêt à jouer gratuitement en Europe. »

Tout le monde n’aime pas le Golfe comme Cristiano Ronaldo.

