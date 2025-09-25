S’abonner au mag
Dix buts, un CSC et un final fou en Belgique

Dix buts, un CSC et un final fou en Belgique

Mercredi soir, la Ligue Europa avait beau squatter les écrans, le vrai spectacle se jouait ailleurs. À Bruges, sur le même terrain où Monaco a coulé la semaine passée, dix buts, un héros à double visage et une fin de match en apnée ont transformé un match en retard de Jupiler Pro League en soirée digne d’un multiplex sous acide.

De fossoyeur à sauveur en six minutes

D’abord, il y a le scénario. Menés 2-0 juste avant la pause par Westerlo, les Brugeois ont ensuite inscrit trois buts coup sur coup pour renverser le match et passer devant peu avant l’heure de jeu (3-2, 55e). Un vrai match de tennis, avec breaks et débreaks. Westerlo a alors recollé (3-3, 61e), puis repris l’avantage (3-4, 68e), avant de finalement se faire reprendre (4-4, 86e) et piéger à la 90e+2 sur un CSC d’Emin Bayram, qui semblait offrir la victoire au Club (5-4). Bruges sert alors pour le match, mais le défenseur campinois, comme s’il refusait de choisir son camp, est venu égaliser à la 98e sur corner (5-5, 90e+8).

Résultat : un point chacun, des sueurs froides pour les supporters, et la Belgique qui se demande encore si elle a assisté à un match de foot ou à une pièce de théâtre. Une chose est sûre, Westerlo confirme sa réputation, avec la deuxième meilleure attaque du championnat (16 buts)… et la pire défense (18 buts encaissés).

On n’a pas droit à un tie-break ?

Francfort en tête, les clubs belges en force : le classement de la Ligue des champions

