Dante devient le joueur de champ le plus âgé à disputer un match de Ligue Europa

Dante devient le joueur de champ le plus âgé à disputer un match de Ligue Europa

41 ans et encore toutes ses dents.

Dans une rencontre disputée sous haute tension après notamment l’arrestation d’une centaine d’ultras romains la veille, l’OGC Nice a commencé sa saison européenne comme il avait achevé la dernière : par une défaite. Ce match a tout de même permis à son capitaine Dante de battre un record : celui du joueur de champ le plus âgé à jouer dans cette compétition. Du haut de ses 41 ans, 11 mois et 6 jours, le défenseur central brésilien n’est désormais plus devancé que par deux gardiens de but (Brad Friedel et Sander Boschker, tous deux âgés de plus de 42 ans au moment de leur dernière apparition dans la compétition).

L’ancien du Bayern pourra améliorer ce record à chacune de ses apparitions cette saison, surtout si les Aiglons redressent la barre et s’offrent un parcours jusqu’au printemps. « Après les deux buts, il fallait réagir, remonter l’intensité. Nous avons plutôt bien fait, réagissait l’intéressé auprès de Canal+ après le coup de sifflet final. Il faut être constant dans notre concentration et notre exigence. Nous sommes très déçus. On a montré un visage d’équipe qui voulait affronter Rome et qui n’a pas baissé les bras. Le résultat ne nous convient pas, mais il y a eu des bonnes choses. »

Attention au record du plus petit nombre de points pris en deux saisons.

