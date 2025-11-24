Yohan Cabaye assure que le centre de formation du PSG traverse « sa meilleure période »

Le capitaine tente de redresser la barre.

Arrêts maladies, départs en série et mal-être des employés : à Poissy, le centre de formation du PSG connaît une grosse période de turbulences, comme l’a révélé L’Équipe fin novembre. Interrogé sur la venue de l’inspection du travail au Campus en octobre, alors que se tenaient ce lundi les célébrations pour les 50 ans à Poissy, le directeur sportif Yohan Cabaye a affirmé sans détour qu’il n’avait « rien à cacher », avant de poursuivre : « Quand on a de l’ambition, forcément on doit avoir l’exigence qui va avec. Il faut continuer à travailler, à avancer. Il y a eu une visite, effectivement. On travaille d’une certaine façon, mais on travaille bien. »

Un manque de communication ?

L’ancien milieu du PSG, aux manettes du centre de formation depuis octobre 2024, vente au contraire un temps fort pour le club : « Cet épisode intervient au moment où le centre de formation traverse sa meilleure période. L’ambition et l’exigence qu’on met au quotidien sont positives parce qu’on arrive à avoir cette énergie pour développer les joueurs. » Il tempère seulement, concédant « qu’il faut un peu plus de communication », à la suite de cette enquête.

Le 19 novembre dernier, L’Équipe avait révélé un mal-être chez de nombreux employés et des accusations de harcèlement. L’inspectrice, passée au centre de formation fin octobre, aurait noté « une charge de travail qui ne respecterait pas les normes et un problème de management », ce que le club avait démenti dans la foulée.

Une NBA à l’européenne : le rêve concret du PSG et de Manchester United