  Ligat ha'Al
  J7
  Hapoël Tel-Aviv- Maccabi Tel Aviv

Le derby de Tel Aviv annulé, plusieurs policiers blessés

KM
1
Ce dimanche soir, l’Hapoël Tel-Aviv recevait son rival du Maccabi Tel-Aviv, au stade Bloomfield dans lequel les deux clubs cohabitent habituellement, pour le compte de la septième journée du championnat israélien. Si avant l’entame de ce derby quelques supporters du Maccabi se sont chauffés avec des policiers aux abords de l’enceinte, les deux camps d’ultras ont par la suite poursuivi la révolte face aux autorités israéliennes présentes à l’intérieur du stade.

Entre projectiles, fumigènes et feux d’artifice ayant blessé au moins trois policiers selon Le Matin, le stade s’est rapidement retrouvé noyé dans la fumée, entraînant le décalage du coup d’envoi, une vingtaine de minutes après l’heure initiale, puis le report à une date ultérieure.

Une rébellion pas anodine

Ces incidents seraient liées à l’interdiction de déplacement des supporters du Maccabi Tel-Aviv sur la pelouse de Aston Villa le 6 novembre prochain. Une décision annoncée la semaine dernière par les autorités britanniques, qui ont classé cette rencontre de Ligue Europa « à hauts risques ». La nouvelle a irrité une grande partie des supporters du club israélien, malgré l’affirmation du gouvernement britannique de « tout faire pour que cette rencontre se tienne avec tous les supporters. » rapporte le Times of Israël.

On risquerait pas de les voir à Birmingham.

Les supporters du Maccabi Tel-Aviv interdits de match à Aston Villa, la classe politique britannique s’indigne

KM

