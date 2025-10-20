Le derby de Tel Aviv annulé, plusieurs policiers blessés

Ce dimanche soir, l’Hapoël Tel-Aviv recevait son rival du Maccabi Tel-Aviv, au stade Bloomfield dans lequel les deux clubs cohabitent habituellement, pour le compte de la septième journée du championnat israélien. Si avant l’entame de ce derby quelques supporters du Maccabi se sont chauffés avec des policiers aux abords de l’enceinte, les deux camps d’ultras ont par la suite poursuivi la révolte face aux autorités israéliennes présentes à l’intérieur du stade.

Entre projectiles, fumigènes et feux d’artifice ayant blessé au moins trois policiers selon Le Matin, le stade s’est rapidement retrouvé noyé dans la fumée, entraînant le décalage du coup d’envoi, une vingtaine de minutes après l’heure initiale, puis le report à une date ultérieure.

A football match in Tel Aviv, Israel, was cancelled after thousands of spectators turned the pitch into chaos with smoke bombs and fireworks. pic.twitter.com/AdLKDmFUMg — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 19, 2025

Une rébellion pas anodine

Ces incidents seraient liées à l’interdiction de déplacement des supporters du Maccabi Tel-Aviv sur la pelouse de Aston Villa le 6 novembre prochain. Une décision annoncée la semaine dernière par les autorités britanniques, qui ont classé cette rencontre de Ligue Europa « à hauts risques ». La nouvelle a irrité une grande partie des supporters du club israélien, malgré l’affirmation du gouvernement britannique de « tout faire pour que cette rencontre se tienne avec tous les supporters. » rapporte le Times of Israël.

A riot broke out between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv fans tonight and the game was called off but anyone who says they don't want this kind of violence in Birmingham is an Antisemite according to Keir Starmer and the Labour Government pic.twitter.com/sgThblCo5B — Cllr Martin Abrams 🕊️🍉 (@Martin_Abrams) October 19, 2025

On risquerait pas de les voir à Birmingham.

