Quand Matteo Gabbia sauve Rafael Leão d’un carton jaune

Un coéquipier en or.

Double buteur face à la Fiorentina ce dimanche soir, Rafael Leão a permis à l’AC Milan AC de s’imposer 2-1. Mais après son deuxième but, inscrit sur penalty à la 86e minute, l’attaquant portugais a tenté de retirer son maillot, voulant probablement rendre hommage à Hugo Ekitike. Sanctionné habituellement par un carton jaune, ce geste a été évité de justesse par son coéquipier Matteo Gabbia, qui l’a empêché d’enlever son maillot et le rhabillant en vitesse.

Milan continue sa bonne entame

Actuels leaders du championnat, les Rossoneri profitent de la défaite de Naples (1-0 sur la pelouse du Torino) et de la Roma (0-1 face à l’Inter) pour être seuls en tête. Absents des coupes d’Europe cette saison, les Milanais partent avec un gros avantage sur leurs concurrents, et feraient bien de s’inspirer du Napoli 2024-2025, qui avait décroché le titre de champion d’Italie dans la même configuration.

Et pour ça, il faut un Leão sur le terrain et avec un maillot sur le dos.

L’AC Milan bat la Fio sur le fil et prend les commandes de la Serie A

CDB

