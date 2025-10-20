Quand Matteo Gabbia sauve Rafael Leão d’un carton jaune

Un coéquipier en or.

Double buteur face à la Fiorentina ce dimanche soir, Rafael Leão a permis à l’AC Milan AC de s’imposer 2-1. Mais après son deuxième but, inscrit sur penalty à la 86e minute, l’attaquant portugais a tenté de retirer son maillot, voulant probablement rendre hommage à Hugo Ekitike. Sanctionné habituellement par un carton jaune, ce geste a été évité de justesse par son coéquipier Matteo Gabbia, qui l’a empêché d’enlever son maillot et le rhabillant en vitesse.

🔴⚫️ Belle réaction de Matteo Gabbia sur le second but de Leão. Il se jette sur son coéquipier pour l’empêcher de prendre un carton jaune ! 🟨🫡 [🎥 @DAZN_FR] pic.twitter.com/FS7M0Q7eUD — Actualité - Serie A (@ActualiteSerieA) October 19, 2025

Milan continue sa bonne entame

Actuels leaders du championnat, les Rossoneri profitent de la défaite de Naples (1-0 sur la pelouse du Torino) et de la Roma (0-1 face à l’Inter) pour être seuls en tête. Absents des coupes d’Europe cette saison, les Milanais partent avec un gros avantage sur leurs concurrents, et feraient bien de s’inspirer du Napoli 2024-2025, qui avait décroché le titre de champion d’Italie dans la même configuration.

Et pour ça, il faut un Leão sur le terrain et avec un maillot sur le dos.

