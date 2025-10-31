L’AC Milan veut absolument protéger ces deux internationaux (dont un Bleu)

Milan sort la carte diplomatique

Selon la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan aurait entamé des discussions avancées avec la FFF pour garder Adrien Rabiot au chaud pendant la prochaine trêve internationale. En parallèle, un accord aurait déjà été trouvé avec les États-Unis pour que Christian Pulisic, lui aussi sur le retour, évite le long-courrier direction Miami.

On ne blague pas avant le derby de Milan

Les deux cadres de Massimiliano Allegri, désormais sur le banc milanais, reviennent tout juste de blessures, respectivement au mollet pour le « LeBron James du soccer » et à la cheville pour Rabiot, après des pépins subis… en sélection.

Au club, on préfère donc prévenir que guérir : pas question de les revoir claudiquer en rentrant d’un rassemblement de novembre. D’autant que Milan a déjà payé cher leur absence, avec une cadence ralentie et une première place envolée en Serie A. Initialement espérés pour le derby face à l’Inter le 23 novembre, Rabiot et Pulisic pourraient même rejouer dès le 8 novembre contre Parme.

Avec un peu de chance, ils auront assez récupéré pour le match en Australie.

L’AC Milan s’en sort très bien contre l’Atalanta