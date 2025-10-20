S’abonner au mag
Arsène Wenger se rappelle au bon souvenir de Glenn Hoddle

Arsène Wenger se rappelle au bon souvenir de Glenn Hoddle

Arsène Wenger n’existe pas seulement pour défendre les idées pourries de la FIFA.

L’ancien entraîneur français a rendu un bel hommage à Glenn Hoddle, dans les colonnes de L’EquipeCoach de l’AS Monaco entre 1987 et 1994, l’Alsacien a eu l’Anglais sous ses ordres pendant quatre ans. Suffisamment longtemps pour le placer au panthéon des meilleurs joueurs qu’il a entraînés : « Glenn figure dans le top 10 des joueurs que j’ai dirigés et j’ai eu la chance d’en croiser des bons. »

Meilleur joueur étranger de D1 dès sa 1ère saison, Hoddle était tenu en haute estime par son entraîneur, mais aussi à l’époque par le jeune George Weah : « Quand Glenn était blessé, la première chose que me demandait George, c’était :  »Alors quand est-ce que Glenn revient ? » », relate le Professeur.

Une carrière internationale contrariée

Malgré son bon niveau à Monaco, la carrière internationale de Glenn Hoddle s’arrête en 1988, un an après son arrivée en France. Au grand dam de l’ancien coach du Nagoya Grampus Eight : « Pourtant Bobby [Robson, alors sélectionneur des Three Lions, ndlr] m’avait appelé pour me demander comment j’utilisais Glenn », regrette Wenger.

Pas sélectionné au Mondial 1990, Hoddle a été victime d’une concurrence féroce en équipe d’Angleterre, étant barré au poste de milieu offensif par Paul Gascoigne et par l’olympien Chris Waddle, et plus haut sur le terrain par Gary Lineker.

Tout ça pour voir Magic Chris lancer la malédiction des tirs au but pour les Anglais.

