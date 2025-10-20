Cesc Fàbregas répond à la pique d’Igor Tudor

S’abonner au mag
  • Serie A
  • J7
  • Côme-Juventus (2-0)

Décidément, Igor Tudor aime dévaloriser le standing de la Juve.

Malgré la contre-performance de sa Juventus contre Côme dimanche aprèm, l’ancien coach de l’OM n’avait pourtant pas sous-estimé le club de Mirwan Suwarso. En conférence de presse la veille du match, l’ancien coach de l’OM avait tenu à relativiser le statut de favori de son équipe : « Côme ? C’est une fausse petite équipe. Ils ont beaucoup dépensé et surtout c’est l’entraîneur qui a choisi tous les joueurs qu’il a recrutés. » Une allusion claire à l’activité sur le marché des transferts du Como 1907 depuis son retour en Serie A la saison dernière.

Fàbregas taquine Tudor

La réponse de Cesc Fàbregas, l’entraîneur en question, ne s’est pas fait attendre après la victoire des siens : « Contrairement à lui, qui m’appelait simplement “l’entraîneur de Côme”, je l’appelle respectueusement Monsieur Tudor », a assené celui qui avait terminé sa carrière de joueur à Côme en 2023. Et l’ambitieux coach de conclure, mystérieux : « Il a dit que je recrutais tous les joueurs. Peut-être qu’on ne lui a pas expliqué comment ça marche ici. »

Avec un Cesc et des chèques, tout simplement.

Nico Paz et Côme balaient la Juventus

