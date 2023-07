Cesc Fabregas annonce sa retraite

Rentrez, il commence à pleuvoir.

Après un dernier tour de piste en deuxième division italienne sous les couleurs de Côme, Cesc Fabregas a annoncé sa retraite ce samedi. Du haut de ses 36 ans, le milieu de terrain espagnol, champion du monde et d’Europe avec la Roja, a fait savoir que son aventure s’arrêtait là. « Après 20 années incroyables pleines de sacrifices, de dévouement et de joie, il est temps de dire merci et au revoir au beau jeu », a-t-il notamment écrit sur son compte Instagram.

Après avoir disputé plus de 800 matchs entre Arsenal, Chelsea ou le Barça notamment – sans oublier Monaco et la Ligue 1 – celui qu’Arsène Wenger avait convaincu de quitter la Masia à 16 ans laissera de beaux souvenirs derrière lui. « De la Coupe du monde à l’Euro, en passant par les victoires en Angleterre et en Espagne et la quasi-totalité des trophées européens, c’est un parcours que je n’oublierai jamais, poursuit celui à qui il n’aura manqué que la Ligue des champions. J’ai vécu des expériences que je n’aurais jamais cru pouvoir approcher un jour. Mais ce n’est pas que de la tristesse, car je vais maintenant franchir la ligne blanche et commencer à entraîner les équipes B et Primavera de Côme 1907. Un club et un projet qui m’enthousiasment au plus haut point », annonce-t-il également.

Quand on a été entraîné par Wenger, Guardiola, Mourinho, Conte, Sarri, Hiddink et tant d’autres, il y a de quoi s’inspirer.

