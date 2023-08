Cesc Fàbregas souhaiterait entraîner en Premier League

Un bon coup de botte dans la tête.

Retraité depuis juillet, Cesc Fàbregas n’a pas pris le temps de souffler et a directement enfilé le costume d’entraîneur. À Côme, club où il a terminé sa carrière de joueur, l’Espagnol a ainsi pris les rênes de l’équipe réserve. Dans un entretien accordé à Sky Sports, le champion du monde 2010 avoue pourtant qu’il ne pensait jamais vivre cette expérience, la faute à une fin de carrière minée par les blessures, avec l’AS Monaco notamment : « Au cours des deux dernières saisons, j’ai perdu le feu en moi, celui qui me faisait aimer le football, à cause de blessures, peut-être parce que j’étais inquiet. »

Mais auprès des jeunes pousses italiennes, Fàbregas a finalement renoué avec son amour du ballon rond. « Depuis que j’ai commencé à entraîner, dès le premier jour, ce feu perdu est de retour. Quelque chose que je n’ai pas ressenti depuis un certain temps », indique l’ancien milieu offensif passé par Arsenal, Barcelone et Chelsea, avant d’ouvertement préciser ses objectifs futurs : « La Premier League est mon objectif ; après tout, c’est le plus grand rêve qu’un entraîneur puisse avoir. »

Alors, sera-t-il de l’école Pep Guardiola, ou de celle José Mourinho ?

