Cesc Fàbregas pour la première fois sur un banc d’entraîneur

Fàbregas sait ce qu’il fait.

Le club de Côme, actuel sixième de Serie B italienne, a annoncé ce lundi sa séparation avec son entraîneur Moreno Longo. Alors que le club reste pourtant sur une victoire face à Ascoli (0-1), les dirigeants ont tout de même décidé qu’un « changement dynamique était dans les meilleurs intérêts du club ». À partir de ce lundi, c’est donc Cesc Fàbregas, retraité depuis le mois de juillet, qui va assurer l’intérim, le temps qu’un nouvel entraîneur soit nommé.

Jusque-là entraîneur des U19, l’ancien d’Arsenal, de Barcelone ou de l’AS Monaco va donc connaître sa première expérience avec un groupe professionnel.

COMO 1907: OFFICIAL CLUB STATEMENT

Como 1907 and Moreno Longo have parted company. The search for a new Head Coach begins immediately with Cesc Fàbregas and the current coaching staff taking over duties for the interim period.

Following several months of strategic planning, the… pic.twitter.com/nwxBpENKeo

— Como1907 (@Como_1907) November 13, 2023