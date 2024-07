Dani Olmo : « La France est arrivée en demi-finales par ses propres moyens »

Dani le rouge.

Dans une interview publiée par Mundo Deportivo ce lundi, l’Espagnol Dani Olmo, MVP du quart de finale remporté contre l’Allemagne vendredi (2-1 après prolongation), s’est confié avant la demie face à la France mardi : « On est en demi-finale, mais on veut plus », a-t-il averti. Avant d’évaluer le niveau des Bleus : « On peut débattre de la manière dont elle est arrivée jusqu’ici. Mais elle est en demi-finales grâce à ses propres moyens.

Même si l’équipe de Didier Deschamps n’a pas encore marqué de but digne de ce nom dans cet Euro (deux buts contre son camp, un penalty), elle regorge de talents, selon le milieu de terrain : « La France est une sélection très forte, qui est arrivée en demi-finales par ses propres moyens, et sans surprise. On sait ce que peuvent faire ses joueurs. Il n’y a qu’à voir la qualité technique individuelle de ses attaquants, mais nous devons nous concentrer sur les nôtres, a expliqué le joueur du RB Leipzig. Mbappé est un joueur de différences auquel il faut faire attention, mais ils ont aussi des joueurs de déséquilibres, comme Dembélé, Griezmann, Kanté qui fait un très bon tournoi, Rabiot… »

Même si le meilleur joueur français de cet Euro reste ce bon vieux CSC.

