Laureus Sports Awards : Lamine Yamal élu révélation mondiale de l’année 2024

Pas encore majeur, et déjà plus de récompenses que Dimitri Payet.

La lumière ne s’éteint jamais sur Lamine Yamal. À seulement 17 ans, le prodige du FC Barcelone continue d’éblouir la planète football depuis ses débuts tonitruants. Le 21 avril 2025, lors de la cérémonie des Laureus Sports Awards, l’international espagnol s’est vu attribuer le trophée de révélation de l’année, succédant ainsi à Jude Bellingham.

La moisson continue pour le jeune prodige espagnol

En quelques mois, Lamine Yamal a rempli son armoire à trophées : Golden Boy, trophée Raymond Kopa, et distinction de meilleur jeune joueur de l’Euro 2024 (et pas loin d’être le meilleur tout court, finalement devancé par son compatriote Rodri).

Au-delà des titres individuels et collectifs, le trophée Laureus vient surtout saluer la précocité exceptionnelle du Blaugrana. Le 8 septembre 2023, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à porter le maillot de l’Espagne. Le 15 juin 2024, il est entré dans l’histoire de l’Euro en étant le plus jeune joueur à se tenir sur la pelouse, puis quelques jours plus tard, comme plus jeune buteur du tournoi. Avec ce nouveau sacre, il effectue le Grand Chelem des récompenses de jeunesse. Et tout porte à croire qu’il ne compte pas s’arrêter là.

Ballon d’or, prochain objectif personnel ?

