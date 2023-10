Le geste élégant de Manchester City pour İlkay Gündoğan

Bon anniversaire, Monsieur Gündoğan.

Si İlkay Gündoğan a filé au FC Barcelone cet été, personne ne lui en tient rigueur du côté de Manchester City. Au contraire, personne n’a oublié ce que l’ancien capitaine a fait pour le club, qui a décidé de lui rendre un nouvel hommage, à l’occasion de son 33e anniversaire. Un honneur tout particulier même, puisqu’un des terrains de l’Académie des Skyblues porte désormais son nom, accompagné d’une mosaïque à son effigie.

Our Chairman, Khaldoon Al Mubarak, has paid tribute to @IlkayGuendogan on his 33rd birthday by unveiling a dedicated training pitch at the CFA in Ilkay's honour! 🙌

Thank you for everything and wishing you a Happy Birthday, Ilkay 🩵 pic.twitter.com/RNOs7CEK0P

— Manchester City (@ManCity) October 24, 2023