Ronaldo au Tadjikistan, Benzema à Bagdad, Neymar en Inde : le programme de la C1 asiatique

Le guide du routard version ballon rond.

Peut-être qu’en signant son juteux contrat avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo rêvait de visiter le Tadjikistan. Après tout, pourquoi Neymar et Benzema n’iraient-ils pas découvrir le ballon rond en Ouzbékistan ? Les stars qui ont marqué le football européen de la dernière décennie avant d’être attirées par les charmes saoudiens ont, en tout cas, dû suivre avec attention le tirage au sort de les phases de groupes de Ligue des champions AFC qui se tenait ce jeudi à Kuala Lumpur, la capitale malaisienne.

Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo, Seko Fofana ou Aymeric Laporte, se déplacera ainsi sur les pelouses de Persépolis (Iran), Al-Duhail (Qatar) et Istiqlol Douchanbé (Tadjikistan). Al-Hilal, qui a séduit Neymar ou Kalidou Koulibaly, sera opposé à Mumbai City (Inde), Nassaji Mazandaran (Iran) et Navbahor Namangan (Ouzbékistan). Enfin, pour Al-Ittihad, où siègent Karim Benzema et N’Golo Kanté, il faudra en découdre avec Sepahan (Iran), Al-Qowa Al-Jawiya (Irak) et le FK AGMK (Ouzbékistan). Qu’ils s’estiment heureux puisque les voyages auraient pu être plus longs. Les phases de groupes sont ainsi divisées entre les clubs d’Asie de l’Est et de l’Ouest, avant peut-être un huitième de finale au Japon ou en Thaïlande.

Mais toujours pas de Marseille sur la carte.

