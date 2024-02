La femme de Thiago Silva réclame le départ de Mauricio Pochettino

La compagne de Thiago Silva n’a pas sa langue dans sa poche.

La nouvelle défaite de Chelsea, balayé à Stamford Bridge ce dimanche par Wolverhampton et un Mateus Cunha en feu auteur d’un triplé (4-2), fait réagir dans le microcosme des Blues. Belle Silva, la compagne de Thiago Silva, n’y est pas allée par quatre chemins pour exprimer ce qu’elle ressentait au coup de sifflet final de cette dixième défaite de Chelsea en championnat. « C’est le moment de changer. Si vous attendez plus longtemps, cela sera trop tard » a t-elle écrit, ciblant indirectement le coach Mauricio Pochettino.

It’s time to change. If you wait any longer it will be too late

— Belle Silva (@bellesilva) February 4, 2024