Après s’en être pris à Pochettino, la femme de Thiago Silva calme le jeu

Elle n’en est pourtant pas à son coup d’essai.

Lundi, Belle Silva, femme du défenseur brésilien Thiago Silva, avait publié un message sur X dans lequel elle demandait le départ de l’entraîneur Mauricio Pochettino de Chelsea. « Il est temps de changer. Si vous attendez trop longtemps encore, il sera trop tard », avait-elle déclaré après la défaite des Blues face à Wolverhampton (2-4). En conférence de presse mardi, l’ancien défenseur bordelais (2003-2004) a expliqué que l’ancien capitaine du PSG « est venu le voir mardi pour en parler ». Thiago Silva a tenté de raisonner en privé sa femme pour modérer ses propos sur les réseaux sociaux.

Deux jours plus tard, Mme O Monstro est revenue sur ses propos, sans pour autant réellement s’excuser auprès du technicien de 51 ans, qu’elle n’a pas cité. « Je suis désolée que de m’être emportée, comme peut le faire une fan passionnée de Chelsea, ait eu un tel impact Je suis passionnée par l’équipe, je m’épanouis grâce aux victoires et je suis attristée par les défaites. Nous voulons tous la même chose, une équipe gagnante, allez Chelsea ! », a-t-elle écrit.

I'm sorry that my personal outburst as a passionate Chelsea fan has caused such an impact. I'm passionate about the team, I thrive on victories and I'm saddened by defeats. We all want the same thing, a winning team, come on Chelsea!!💙💙💙

— Belle Silva (@bellesilva) February 7, 2024