Les tensions étaient encore plus grandes qu’imaginé.

Le 14 juillet dernier, la LFP décidait en urgence de mener des négociations exclusives avec DAZN et Bein Sports pour l’attribution des droits TV de la Ligue 1, écartant l’option de créer sa propre chaîne. Une décision prise à l’issue d’une réunion particulièrement tendue entre présidents de l’élite, où les Lensois Joseph Oughourlian et Lyonnais John Textor ont tenté de défendre la seconde option, en vain. Les deux hommes se seront notamment heurtés à la volonté de Nasser al-Khelaïfi de choisir l’option actuelle, dans laquelle Bein Sports récupérait une rencontre par journée.

Ce choix aura donné lieu à plusieurs passe d’armes, comme le dévoile L’Équipe. Le patron du PSG s’y voit notamment traité de « tyran » par son homologue rhodanien, lui-même accusé de ne pas comprendre le fonctionnement économique d’une ligue de football en Europe. « John, arrête de parler. Tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cowboy, et tu nous parles », aurait notamment lâché NAK, qui finira pas obtenir gain de cause. Sept mois plus tard, rien ne va plus alors que DAZN n’a jamais réussi à convaincre et que les deux parties vont désormais devoir s’expliquer devant la justice.

L’ambiance promet d’être glaciale en marge du OL-PSG de ce dimanche.

